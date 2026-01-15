TMW svela: “Harrison arriva alla Fiorentina in prestito con diritto. Riscatto fissato a 6 milioni di euro”

La Fiorentina si prepara a chiudere il terzo colpo del suo calciomercato di gennaio e, dopo i trasferimenti in entrata già ufficializzati di Solomon dal Tottenham e di Brescianini dall’Atalanta – i quali tra l’altro si sono presentati ufficialmente qualche ora fa in conferenza stampa – ha messo le mani su un nuovo esterno.

Ancora qualche ora e Jack Harrison (29 anni) sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Come raccontato anche nelle scorse ore, era tutto intavolato per la fumata bianca, che è finalmente arrivata. Domani l’esterno inglese classe ’96 è atteso al Viola Park per le visite mediche di rito e per apporre la sua firma sul contratto con i toscani.

Le cifre del trasferimento di Harrison dal Leeds alla Fiorentina. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, l’affare tra club si è concluso sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo, in prestito fino a fine stagione, con l’inserimento di un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo dei viola, fissata a 6 milioni di euro. Che l’operazione stesse per ricevere la spinta decisiva era stato suggerito anche dal contemporaneo innesto operato dal Leeds, che ha rinforzato proprio oggi la propria trequarti con l’argentino Buonanotte, il cui arrivo ha liberato la partenza di Harrison. Lo scrive TMW