Corriere dello Sport: “Harrison fa comodo per la sua duttilità. Riscatto? Si vedrà”

Harrison è stato già provato alto sia a destra che a sinistra

Questione diversa per Jack Harrison dallo Staffordshire: qualche spezzone di gara, il primo da esterno basso a sinistra col Cagliari, in tutto appena 163′, nessuna maglia da titolare, ma un ingresso a partita in corso col Toro che lascia ben sperare. Il classe ’96 non ha ancora mostrato (e chissà se potrà ritrovarlo) il passo con cui ormai cinque anni fa, sospinto da Bielsa, incendiava le corsie d’Inghilterra, ma fa comunque comodo per la sua duttilità: esterno basso di sinistra appunto all’esordio, ma già provato anche in alto a sinistra e a destra (da questa posizione nasce l’assist per Kean), nella volata salvezza Harrison può essere il coltellino svizzero per Vanoli, sul riscatto (fissato a 7 milioni) si vedrà. Salvezza permettendo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

