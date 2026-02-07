Harrison: “Siamo arrabbiati. Però c’è tanto di positivo da portarci a casa. Abbiamo creato buone occasioni”

Jack Harrison è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, queste sono le sue parole: “Ovviamente siamo arrabbiati. Abbiamo tanta qualità e siamo un grande club ma abbiamo sbagliato sui due gol. Però c’è tanto di positivo da portarci a casa. Abbiamo creato buone occasioni. Il momento è duro ma io non vedo l’ora di uscirne con carattere. Dobbiamo solo pensare alla prossima partita e giocare insieme come una squadra. Allora ne potremo uscire”.

Sul risultato: “È frustrante, ma è il calcio e dobbiamo solo fare in modo che non succeda di nuovo. Dobbiamo essere sicuri di recuperare i punti perduti”.

Sul Como: “Un’altra bella partita, ma ovviamente per noi ogni sfida è importante. Dobbiamo provare a portare a casa punti”.

Sul mister: “Vanoli è passionale e non capisce come mai negli ultimi minuti prendiamo questi gol. Ma la sua energia la mettiamo in campo, ci manca poco per fare meglio”.