15 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Fiorentina mette le ali. Gazzetta: “Solomon ed Harrison nel nuovo modulo per creare cross per Kean”

Rassegna Stampa

La Fiorentina mette le ali. Gazzetta: “Solomon ed Harrison nel nuovo modulo per creare cross per Kean”

Redazione

15 Gennaio · 09:28

Aggiornamento: 15 Gennaio 2026 · 09:28

TAG:

FiorentinaharrisonSolomon

Condividi:

di

Fiorentina pronta a rilanciare un attacco con due esterni

La Fiorentina è pronta a rilanciare un attacco con due esterni. Solomon è un’ala sinistra che calcia bene con entrambi i piedi, ha velocità, fisico, tecnica e tiro ma soprattutto ottime statistiche sui dribbling. Paratici lo conosce bene e sicuramente avrà dato parere favorevole all’operazione.

Così come ha avuto modo di osservare dal vivo l’altro esterno in odore di Fiorentina, Harrison, mancino sbocciato alla corte di Marcelo Bielsa ma svezzato da Andrea Pirlo in MLS, quando l’ex centrocampista (che con Paratici alla Juventus ha vissuto una doppia esperienza, prima da giocatore e poi da allenatore) andò a chiudere la carriera al New York City.

La Fiorentina sta cercando la formula giusta per vestirlo di viola: la trattativa prosegue spedita ma manca ancora l’accordo con il Leeds, si lavora per un prestito con diritto di riscatto e tra i due club resta da definire la cifra (sui 15 milioni) e come spartirsi l’ingaggio (intorno ai 3 milioni). Un’operazione in linea con le esigenze tattiche di Vanoli, che da quando ha cambiato modulo ha bisogno di esterni offensivi utili e produttivi nei cross. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio