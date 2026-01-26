26 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:41

Nazione elogia Harrison: "Ha una duttilità enorme. Da rivedere quando giocherà come esterno"

26 Gennaio

Harrison ha portato velocità una prerogativa del calcio inglese

Una cosa è certa: Jack Harrison ha dimostrato da subito di avere una duttilità enorme. La sua prima apparizione con la maglia della Fiorentina è stata da terzino sinistro, nella posizione lasciata libera da Gosens. Poi Harrison ha portato velocità, prerogativa del calcio inglese. Si è spesso sganciato, ha provato – quando ha potuto – a sganciarsi. Di sicuro, l’esterno è uno dei nuovi innesti da rivedere e da rileggere, quando magari sarà posizionato nel suo ruolo di esterno (ma offensivo). Lo scrive La Nazione.

