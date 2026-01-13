Ex pres. Leeds: “Harrison gran colpo. Pronto per la Serie A. Ricorda Giaccherini”

L’ex Presidente del Leeds United, Andrea Radrizzani, è tornato a parlare del club in una recente intervista, soffermandosi anche su Jack Harrison, nuovo acquisto della Fiorentina. L’imprenditore italiano ha ricordato il percorso dell’esterno inglese a Elland Road, sottolineandone la crescita e l’importanza avuta nei momenti chiave del progetto. Parole che offrono uno sguardo retrospettivo sulle scelte della sua gestione e sul valore di un giocatore che ha lasciato il segno nei Whites. Radrizzani ha parlato della carriera del giocatore e di come potrebbe aiutare la Fiorentina in questa seconda metà della stagione e portarla alla salvezza. Conclude l’intervista con una sua opinione sulla prima parte di stagione della Fiorentina. Ecco alcune parole dell’intervista a Radio FirenzeViola:

Come mai questa scelta, Radrizzani? Perché Jack è innanzitutto un bravissimo ragazzo, una persona positiva e un professionista serio. È sempre disciplinato, attento alle regole e molto concentrato. Oltre a questo, è anche un ottimo giocatore: soprattutto negli anni con Marcelo Bielsa al Leeds ha raggiunto le sue miglion performance. Ha interpretato il ruolo di ala in senso moderno, coprendo tutta la fascia, sia destra che sinistra, cambiando spesso zona di campo con grande determinazione, voglia e un livello tecnico importante”. È un colpo per la Fiorentina o è un giocatore da recuperare, visto che a Leeds in questa stagione ha trovato poco spazio?

“Ha giocato meno soprattutto perché il Leeds ha cambiato sistema di gioco, passando dal 4- 3-3 al 5-3-2, togliendo spazio alle ali classiche. Questo lo ha penalizzato ma sono convinto che in poche settimane potrà tornare ai suoi livelli. In Sene A, con un ritmo decisamente inferiore rispetto alla Premier, potrà farsi valere L’estate scorsa avevo già cercato di consigliare il suo agente per portarlo in Italia, quindi sono contento che questa opportunità sia arrivata, soprattutto in una piazza come Firenze”.

C’è un giocatore dell’attuale Serie A o del recente passato che può ricordare Harrison per caratteristiche? “Senza voler mancare di rispetto a nessuno, direi una versione migliore del miglior Giaccherini Me lo ricorda per corsa e tecnica abbinate. Jack ha una grandissima corsa, ma anche qualità tecniche importanti”.

Che idea si è fatto della stagione difficile della Fiorentina e del possibile contributo di Harrison per la salvezza? “Sono molto sorpreso dalla situazione, perché la qualità tecnica della rosa non si discute. A un certo punto sembrava una situazione difficile da ribaltare, anche a livello psicologico, qualcosa che abbiamo vissuto anche noi a Leeds. Però nelle ultime due o tre partite si sono visti segnali molto positivi, soprattutto nella gara con il Milan e in quelle precedenti. Penso che la società sia sulla strada giusta e che presto uscirà da questa situazione Anche grazie a Jack, che in al massimo due settimane di lavoro sarà al top”.