Repubblica: “Harrison meno intenso e dinamico: contro il Parma è obbligato ad alzare il livello”

Contro il Parma, gara che la Fiorentina non può permettersi di sbagliare, Robin Gosens e Albert Gudmundsson formeranno la catena di sinistra scelta da Paolo Vanoli. L’islandese avrà libertà di accentrarsi per cercare di incidere nella manovra offensiva.

Sull’altra fascia, complice l’assenza di Solomon, davanti a Dodô dovrebbe esserci ancora Harrison. L’esterno inglese, dopo un paio di prestazioni incoraggianti, ha però avuto un netto calo: meno brillante dal punto di vista fisico e in difficoltà anche tecnicamente.

Per questo sarà fondamentale che alzi il livello della sua prestazione, soprattutto in una partita delicata in cui resta ancora da capire se la Fiorentina potrà contare sul proprio centravanti. La notizia è riportata questa mattina da La Repubblica.