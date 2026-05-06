Nazione non ha dubbi: “Harrison non verrà riscattato. Scenario che difficilmente cambierà”

Le chances di una permanenza alla Fiorentina sono decisamente basse

Al pari di Jack Harrison, a sua volta sostituito all'Olimpico all'intervallo ma sul quale il discorso è molto diverso: l'inglese infatti è arrivato a Firenze solo in prestito e ad oggi le chances che possa essere riscattato dal Leeds United (per 7 milioni di euro) sono decisamente basse. La sensazione è che nemmeno le ultime tre gare di campionato potrebbero cambiare questo scenario. Lo riporta La Nazione.