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Nazione non ha dubbi: “Harrison non verrà riscattato. Scenario che difficilmente cambierà”

Le chances di una permanenza alla Fiorentina sono decisamente basse

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2026 09:41
Nazione non ha dubbi: “Harrison non verrà riscattato. Scenario che difficilmente cambierà” - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Harrison
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Al pari di Jack Harrison, a sua volta sostituito all'Olimpico all'intervallo ma sul quale il discorso è molto diverso: l'inglese infatti è arrivato a Firenze solo in prestito e ad oggi le chances che possa essere riscattato dal Leeds United (per 7 milioni di euro) sono decisamente basse. La sensazione è che nemmeno le ultime tre gare di campionato potrebbero cambiare questo scenario. Lo riporta La Nazione.

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