Romano rivela: “Harrison alla Fiorentina in prestito con diritto, il riscatto è fissato a 10 milioni”

La Fiorentina ha chiuso per il suo terzo acquisto del calciomercato invernale. Dopo Solomon e Brescianini infatti arriverà Jack Harrison, esterno inglese del Leeds United classe 1996. Harrison arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa formula di Manor Solomon. Come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano l’esterno inglese avrà il riscatto fissato a 10 milioni di euro

3 deals agreed this morning in Serie A. ◉ Giacomo Raspadori to Atalanta for €23/25m total fee from Atléti ⚫️

◉ Robinio Vaz to AS Roma from OM for €25m

◉ Jack Harrison from #LUFC to Fiorentina on loan with €10m buy clause. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026