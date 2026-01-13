13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:32

Romano rivela: “Harrison alla Fiorentina in prestito con diritto, il riscatto è fissato a 10 milioni”

13 Gennaio · 12:53

Aggiornamento: 13 Gennaio 2026 · 12:53

ACF Fiorentinaharrison

La Fiorentina ha chiuso per il suo terzo acquisto del calciomercato invernale. Dopo Solomon e Brescianini infatti arriverà Jack Harrison, esterno inglese del Leeds United classe 1996. Harrison arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa formula di Manor Solomon. Come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano l’esterno inglese avrà il riscatto fissato a 10 milioni di euro

