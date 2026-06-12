Nazione: “Harrison non verrà riscattato dalla Fiorentina. Andrà al New England Revolution in MLS”

Niente Fiorentina nel suo futuro

Non c'è la Fiorentina nel futuro di Jack Harrison. L'esterno inglese, arrivato a gennaio (22 presenze, 1 gol e 3 assist), non sarà riscattato e rientrerà formalmente al Leeds, dove è atteso per l'inizio della preparazione estiva. La permanenza in Yorkshire però potrebbe essere soltanto temporanea. Sulle tracce del classe 1996 ci sarebbe infatti il New England Revolution, formazione della MLS interessata a riportarlo negli Stati Uniti. Per lui sarebbe un ritorno avendo già giocato, agli inizi della carriera, nel New York City FC prima del trasferimento in Europa. Lo riporta La Nazione.