Di Marzio: “È fatta per Harrison alla Fiorentina, domani atteso a Firenze. Arriva in prestito con diritto”

È fatta per il terzo colpo della Fiorentina. Come anticipato negli scorsi giorni, Jack Harrison sarà un nuovo giocatore viola.

L’esterno arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto dopo 6 stagioni trascorse in gialloblù separate da un’esperienza all’Everton di due anni. La Fiorentina è dunque pronta ad accogliere il suo terzo colpo di questa sessione di calciomercato dopo gli arrivi di Brescianini e Solomon. Harrison è atteso a Firenze nella giornata di domani, venerdì 16 gennaio. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito