16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Di Marzio: “È fatta per Harrison alla Fiorentina, domani atteso a Firenze. Arriva in prestito con diritto”

News

Di Marzio: “È fatta per Harrison alla Fiorentina, domani atteso a Firenze. Arriva in prestito con diritto”

Redazione

15 Gennaio · 22:31

Aggiornamento: 15 Gennaio 2026 · 22:31

TAG:

ACF Fiorentinaharrison

Condividi:

di

È fatta per il terzo colpo della Fiorentina. Come anticipato negli scorsi giorni, Jack Harrison sarà un nuovo giocatore viola.
L’esterno arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto dopo 6 stagioni trascorse in gialloblù separate da un’esperienza all’Everton di due anni. La Fiorentina è dunque pronta ad accogliere il suo terzo colpo di questa sessione di calciomercato dopo gli arrivi di Brescianini e Solomon. Harrison è atteso a Firenze nella giornata di domani, venerdì 16 gennaio. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio