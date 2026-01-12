Di Marzio: “Jack Harrison del Leeds può essere il terzo colpo della Fiorentina, è un esterno”

Dopo il difficilissimo inizio di stagione, la Fiorentina aveva annunciato diversi cambiamenti in questa sessione di calciomercato. I primi due arrivi sono stati Brescianini e Solomon, ma i viola non sembrano intenzionati a fermarsi qua.

La dirigenza della Fiorentina sta infatti avanzando per Jack Harrison, esterno inglese classe 1996 che può giocare sia a destra sia a sinistra. Dopo il passaggio al 4-3-3, Vanoli ha infatti bisogno di esterni offensivi e in tal senso il calciatore del Leeds è un profilo ideale, soprattutto per l’abilità di giocare su entrambe le fasce

. Dopo il percorso giovanile tra Liverpool e Manchester United, il giocatore nato a Stoke-on-Trent ha lasciato l’Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti. Harrison a 14 ha infatti vinto una borsa di studio per gli studenti-atleti più meritevoli e la mamma lo spinse a volare in America in modo tale da completare gli studi, cosa che lei non era riuscita a fare per questioni economiche. Nel 2016, dopo le esperienze tra Black Rock, Manhattan, Wake Forest, i New York City lo hanno selezionato con la prima scelta al Draft MLS.

Nel 2018 il ritorno in Inghilterra, al Manchester City. La carriera di Harrison ha visto poi una svolta con il passaggio al Leeds quando, allenato da El Loco Bielsa, è stato il primo giocatore a segnare in Premier League per i suoi dal 2002. Come se non bastasse, la rete è arrivata ad Anfield, contro i campioni in carica del Liverpool. Il legame dell’esterno inglese con i tifosi del Leeds è da sempre molto forte, tanto che prima del match contro l’Everton del 18 agosto 2025, che ha coinciso con il ritorno in Premier League, ha donato migliaia di sterline per pagare da bere ai fans del Moot Hall, pub della città. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito