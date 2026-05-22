Nazione: “Comuzzo e Harrison dal 1’. Mandragora in vantaggio su Brescianini. Gud dalla panchina”

Vanoli vuole cambiare poco rispetto alla squadra che ha battuto la Juve

Per ciò che riguarda la gara di stasera, la sensazione è che Paolo Vanoli voglia cambiare poco rispetto alla squadra che ha battuto la Juventus domenica scorsa: al netto delle assenze di Parisi (infortunato) e Ranieri (squalificato), si rivedranno dal 1' Comuzzo e Harrison, con Mandragora che in mezzo al campo dovrebbe vincere il ballottaggio con Brescianini. Un altro dubbio riguarda l'attacco, dove Solomon e Gudmundsson si giocano una maglia (il favorito è l'israeliano). Per il ruolo di prima punta, infine, Piccoli viaggia verso la conferma. Lo riporta La Nazione.