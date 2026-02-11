11 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:39

Corriere Fiorentino: "Harrison? Vanoli si aspetta energia, coraggio e quel briciolo di spensieratezza"

11 Febbraio · 08:35

Harrison contro il Como dovrebbe essere impiegato a destra

Solomon a sinistra e, almeno a Como considerando l’infortunio di Gudmundsson, Harrison a destra. Una bella occasione anche per l’inglese, apparso magari un po’ più indietro rispetto al compagno (non a caso in campionato non è ancora partito dal primo minuto) ma reduce appunto da un secondo tempo da protagonista con il Torino. E non solo per lo splendido passaggio che ha mandato in porta Kean. Energia, quel briciolo di spensieratezza che tanto manca ai compagni, coraggio, determinazione. Sono queste le sue caratteristiche ed è questo che Vanoli si aspetta.

Sperando magari che nel frattempo anche Brescianini, Fabbian e quando sarà pronto Rugani (l’obiettivo è il derby col Pisa) diano il contributo per il quale son stati portati in viola. Perché una cosa è certa: per salvarsi, c’è bisogno di tutti. Soprattutto dei nuovi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

