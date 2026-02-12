12 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Harrison con il Como potrebbe avere la prima chance da titolare. Si gioca presente e futuro”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

12 Febbraio · 09:07

TAG:

Fiorentinaharrison

L'ingresso con il Torino è piaciuto

Gruppo poi al completo, con Vanoli libero di scegliere. Il tema della settimana riguarda il sostituto di Gudmundsson, almeno in partenza. Detto che a sinistra andrà Solomon (dove si sente più a suo agio), a destra il ballottaggio è tra Parisi e Harrison. Proprio l’inglese sta cercando di bruciare le tappe dell’inserimento. L’ingresso contro il Torino è piaciuto. Applicato anche senza palla, si è dimostrato utile. Contro il Como potrebbe avere la prima chance da titolare. Obiettivo sfruttarla al massimo: Jack si gioca presente e futuro in viola. Lo scrive La Nazione.

