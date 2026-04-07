7 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Harrison ha deluso, mai un dribbling o un passaggio in avanti, un disastro in tutte le partite”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

“Harrison ha deluso, mai un dribbling o un passaggio in avanti, un disastro in tutte le partite”

Redazione

7 Aprile · 23:02

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 23:04

TAG:

FiorentinaharrisonKean

Condividi:

di

Scanagatta analizza la Fiorentina di Verona e guarda alla sfida con il Palace indicando i punti fermi per il futuro. Non c'è l'inglese

Durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana, Ubaldo Scanagatta ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Verona, soffermandosi sia sull’andamento della gara sia sulle prospettive immediate e future della squadra viola.

Il giornalista non ha nascosto le sue perplessità sulla prova offerta dalla Fiorentina, nonostante il risultato positivo: “Quest’ultima giornata di campionato è stata positiva per la Fiorentina – ha detto Scanagatta – nonostante la pessima prestazione e l’immeritata vittoria, perché le altre hanno tutte perso. Difficile pensare che si possa giocare così contro il Crystal Palace“.

Lo sguardo si è poi spostato sull’impegno europeo imminente e sulla costruzione della squadra per la prossima stagione: ”Giovedì servirebbe un Kean senza problemi alla tibia e alla testa. La prossima stagione la Fiorentina deve ripartire da Fagioli, Kean e De Gea la prossima stagione. Harrison invece è una delusione, non gli ho mai visto fare un dribbling o un passaggio in avanti è stato un disastro in tutte le partite“.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio