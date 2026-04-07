“Harrison ha deluso, mai un dribbling o un passaggio in avanti, un disastro in tutte le partite”

Durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana, Ubaldo Scanagatta ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Verona, soffermandosi sia sull’andamento della gara sia sulle prospettive immediate e future della squadra viola.

Il giornalista non ha nascosto le sue perplessità sulla prova offerta dalla Fiorentina, nonostante il risultato positivo: “Quest’ultima giornata di campionato è stata positiva per la Fiorentina – ha detto Scanagatta – nonostante la pessima prestazione e l’immeritata vittoria, perché le altre hanno tutte perso. Difficile pensare che si possa giocare così contro il Crystal Palace“.

Lo sguardo si è poi spostato sull’impegno europeo imminente e sulla costruzione della squadra per la prossima stagione: ”Giovedì servirebbe un Kean senza problemi alla tibia e alla testa. La prossima stagione la Fiorentina deve ripartire da Fagioli, Kean e De Gea la prossima stagione. Harrison invece è una delusione, non gli ho mai visto fare un dribbling o un passaggio in avanti è stato un disastro in tutte le partite“.