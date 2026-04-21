Harrison da 7. Nazione: “Gran gol! Rincorre tutto e tutti. La rete del vantaggio arriva su sua iniziativa”

Harrison senza dubbi il migliore ieri

Jack Harrison il migliore ieri, per La Nazione da 7: “Terza di fila da titolare bagnata con il gol. Un gran gol. Corsa e agonismo non mancano mai. La precisione in certi casi non è una prerogativa, però gli si perdona tanto, come i palloni che gioca. Rincorre tutto e tutti e cerca di proporsi con continuità, prezioso in copertura e in costruzione. Non è un caso che il gol del vantaggio arriva proprio da una sua iniziativa personale. Dal 79' Fazzini”.