Calori: “Bisogna essere bravi a reagire, ma non sarà semplice, Barone era troppo importante”

Alessandro Calori, ex calciatore del Perugia famoso per il gol alla Juventus che diede lo scudetto alla Lazio nel 2000 ha parlato a Tuttomercatoweb in occasione del Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino e si è espresso in particolare sulle tematiche della Serie A e della Fiorentina: “Ha subìto un grande lutto, è la seconda volta che capita dopo Astori, mi dispiace veramente tanto perché Barone era davvero importante per tutti a Firenze ed era l’anima del Viola Park. Poi così improvvisamente colpisce emotivamente lo staff, i ragazzi e l’ambiente. Non è facile reagire poi. Mi è capitato anche a me da giocatore avere un compagno scomparso. Vivi un’atmosfera particolare e devi essere bravo a reagire sennò il clima di non allegria ti toglie energia“.