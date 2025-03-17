Peter Barone: "Mandragora ha scritto un messaggio a mia mamma dicendo che avrebbe segnato per Joe"

Nel giorno del ricordo di Joe Barone, suo figlio ha parlato poco prima della celebrazione eucaristica al Viola Park

Il figlio di Joe Barone, Peter, ha parlato prima della celebrazione eucaristica ad un anno dalla sua scomparsa, queste le sue parole:

È già trascorso un anno, ma per noi sembra che ne siano passati dieci. Abbiamo vissuto così tante esperienze che sentiamo profondamente l'affetto della città. Vogliamo ringraziare i tifosi, la società e tutti i cittadini per il continuo supporto che ci dimostrano.

Mandragora aveva scritto a mia madre, dicendole che domenica avrebbe voluto segnare per Joe. Ci è riuscito e, dopo il gol, l’ha cercata in tribuna per dedicarle un bacio. È stato un momento emozionante per noi. Ha poi regalato la sua maglia alla nostra famiglia, un gesto che custodiremo con grande affetto.