Labaro Viola

Peter Barone: "Mandragora ha scritto un messaggio a mia mamma dicendo che avrebbe segnato per Joe"

Nel giorno del ricordo di Joe Barone, suo figlio ha parlato poco prima della celebrazione eucaristica al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2025 18:52
Peter Barone: "Mandragora ha scritto un messaggio a mia mamma dicendo che avrebbe segnato per Joe" -
News
Fiorentina
Barone
Condividi

Il figlio di Joe Barone, Peter, ha parlato prima della celebrazione eucaristica ad un anno dalla sua scomparsa, queste le sue parole:

È già trascorso un anno, ma per noi sembra che ne siano passati dieci. Abbiamo vissuto così tante esperienze che sentiamo profondamente l'affetto della città. Vogliamo ringraziare i tifosi, la società e tutti i cittadini per il continuo supporto che ci dimostrano.

Mandragora aveva scritto a mia madre, dicendole che domenica avrebbe voluto segnare per Joe. Ci è riuscito e, dopo il gol, l’ha cercata in tribuna per dedicarle un bacio. È stato un momento emozionante per noi. Ha poi regalato la sua maglia alla nostra famiglia, un gesto che custodiremo con grande affetto.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok