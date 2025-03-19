La lettera del figlio di Barone: "Un anno senza di te. Mi stai insegnando anche nel silenzio che hai lasciato"

A un anno di distanza dalla scomparsa di Joe Barone, il figlio Pietro ha così voluto ricordare il padre nel giorno della festa del papà. Di seguito la lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram:...

A un anno di distanza dalla scomparsa di Joe Barone, il figlio Pietro ha così voluto ricordare il padre nel giorno della festa del papà. Di seguito la lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Che tragedia: amare la vita così profondamente, solo per averla portata via troppo presto.

Un anno senza di te, e ancora mi becco a prendere il telefono, dimenticando che il tempo ha tracciato una linea tra di noi. Papà, ci sono tante cose che vorrei dirti, ma forse tu già sai. Forse hai ascoltato tutto il tempo.

Non è crudele come una volta credevamo che ci sarebbe stato sempre più tempo? Ma anche nel silenzio che hai lasciato alle spalle, mi insegni ancora.

Mi hai mostrato la differenza tra l'oro e quelle placcate d'oro - persone, promesse e il peso delle parole che tengono o si sgretolano. Che alla fine la vita bilancia le proprie bilance, e chi cammina con onestà e umiltà troverà vera la sua misura. E che non importa dove mi trovo, devo sempre badare a chi sta con meno. Le tue lezioni mi modellano ancora, e io le porto, proprio come porto te.

E anche se il tempo ci divide, l'amore no. Justine, Giuseppe ed io portiamo avanti il vostro amore, e man mano che la nostra famiglia cresce di nuovo, cresce anche lo spazio che avete dentro di sé. Ti amiamo - nei momenti di tranquillità, negli spazi tra le parole, in ogni battito che ancora ti desidera".