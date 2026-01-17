Barone e Commisso, un legame unico e un destino scolpito nella storia della Fiorentina

La Fondazione Joe Barone, insieme alla famiglia del compianto Direttore viola, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, rivolgendo un messaggio sentito alla famiglia, all’ACF Fiorentina e a Mediacom. Un pensiero carico di emozione, diffuso attraverso i canali social, che sottolinea il valore umano e professionale del presidente viola.

“La Fondazione Joe Barone e la famiglia Barone esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Commisso, a tutti i membri dell’ACF Fiorentina e a Mediacom per la scomparsa di Rocco B. Commisso. Ricorderemo sempre il tempo trascorso da Rocco e Joe alla Fiorentina e quanto siano riusciti a realizzare insieme in così poco tempo. Hanno lavorato fianco a fianco con determinazione e fiducia nel futuro della Fiorentina prima che il loro tempo insieme si interrompesse tragicamente. Quel lavoro condiviso e il legame che lo ha sostenuto non saranno dimenticati. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e a tutta la famiglia della Fiorentina in questo momento difficile. Che il suo ricordo sia una benedizione e che possa riposare in pace“.