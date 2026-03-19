Ferrari ricorda Barone: “È sempre con noi e non ci lascerà mai. Rocco ha messo i soldi, lui la tenacia”

Il DG della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Sky sport prima del match con il Rakow. Queste le sue parole:“La conference è una coppa in cui sentiamo di andare il più possibile avanti e sleg...

Il DG della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Sky sport prima del match con il Rakow. Queste le sue parole:

“La conference è una coppa in cui sentiamo di andare il più possibile avanti e slegarci dai pensieri sul campionato. Ma oggi nulla è scontato

Barone è scomparso 2 anni fa, ha lasciato un segno enorme in tutti noi. Rocco ci ha messo i soldi e Joe la forza e la tenacia per costruirlo. Non solo per la Fiorentina ma per lo sport è qualcuno che ha lasciato un segno. Per noi non ci lascerà mai è sempre con noi.

Abbiamo avuto 2 passi. Uno fino a dicembre e uno iniziato con l’anno nuovo. Crediamo nei passi in avanti e in una gestione migliore anche per la preparazione che sta migliorando”