Bucchioni: “La società non esiste, la mancanza di Commisso si fa sentire e danneggia la Fiorentina”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare anche della società viola in questo pessimo momento: “Mi domando dove sia la società perché ora c’è Pioli, ma lui c’è perché s’è dimesso Palladino, altrimenti ci sarebbe lui e le critiche sarebbero le stesse. Palladino che non parlava con Pradé, con Commisso che si espone per difenderlo e deve fare una figuraccia perché dopo un giorno se n’è andato con tutti i suoi manager che non si erano accorti del suo malumore. Pradé è qui da 10 anni e non ha portato nemmeno un trofeo con 4 finali perse poi per me può star qui quanto vuole, ma prima o poi bisognerà anche valutare i professionisti.”

Prosegue: “I giocatori bisogna sceglierli personalmente, bisogna guardarli e capire cosa sono. Il Como ha preso Addai che nessuno conosceva e che ha pagato poco perché sanno guardare il calcio e fanno le cose giuste, mentre qua i giocatori vengono portati dai procuratori perché non c’è un guizzo o un’idea. I nostri acquisti sono banali e chiunque li può fare.”

Su Commisso: “Per questioni sue manca tanto da Firenze e la sua assenza pesa perché non c’è una figura carismatica che tiene tutto in mano e gestisce quotidianamente la situazione. Adesso non c’è mai e questa sua mancanza danneggia molto la Fiorentina perché è una grande perdita così come Barone che non è stato sostituito ed era un accentratore unico capace di leggere tutto quello che capitava in anticipo.”