Bucchioni: “Italiano ha confermato a Commisso che andrà via. Considera finito il suo ciclo a Firenze”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le parole del giornalista fiorentino che conferma la nostra anticipazione sul futuro di Italiano alla Fiorentina (LEGGI QUI)

“Mi hanno raccontato della grande voglia della squadra di andare a vincere a Bergamo sabato mattina al Viola Park prima della gara contro l’Atalanta. Quella mattina si sono incontrati Italiano e Barone per sancire l’addio, Italiano considera finito il suo ciclo e Barone era d’accordo, Joe voleva fare un annuncio pubblico stile Klopp al Liverpool. Era stato un incontro fraterno, di grande unione tra i due, con l’impegno di chiudere al meglio questa stagione per fare un grande regalo a Commisso. Italiano ha confermato a Rocco che andrà via a fine stagione. Italiano va via perché ha esaurito la sua forza, pensando al prossimo anno ci sono tanti giocatori che sono in scadenza e che andranno via. Non è possibile cambiare 20 giocatori. La Fiorentina cercherà un allenatore simile a lui.

Il Milan ti lascia giocare, l’assenza di Theo è una fortuna per la Fiorentina perché stava tornando a funzionare. Nico Gonzalez anche se torna giovedì è uno di quei giocatori che se vuole giocare gioca a meno che i dati fisici non dicano che si trova al limite di un infortunio.