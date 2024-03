Amoruso: “Ciclo di Italiano positivo ma al capolinea, ha capito di aver dato tutto”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tag24 alla vigilia della sfida del Franchi tra Fiorentina e Milan:

“Penso anzitutto che sarà una serata molto emozionante. Chi ha avuto la fortuna di vivere Joe sa bene quanto mancherà, ma la vita non aspetta nessuno. Joe nella Fiorentina ha messo il cuore, così come nella costruzione del Viola Park e anche da lassù sarebbe molto contento di poter festeggiare. Se arrivasse un trionfo sarebbe spettacolare. Fiorentina e Milan sono due squadre altalenanti, che hanno alternato prestazioni buone a prestazioni meno buone. Ci si aspettava molto dal Milan in Champions e invece si sono incasinati la vita e a tratti lo ha fatto anche la Fiorentina. Anche lì davanti spesso hanno avuto problemi a fare gol, perché anche Leao è andato a intermittenza. Domani mi aspetto una partita aperta. In questi anni la Fiorentina ha fatto dei progressi enormi e non ci dobbiamo dimenticare che il mister ha preso questa squadra che stava quasi lottando per la retrocessione. Lo scorso anno sono arrivati a lottare per due finali, una internazionale e una nazionale, e in questa stagione sono ancora in corsa su tutti i fronti. Se non dovessero succedere cose clamorose, in Conference la viola ha la strada spianata fino alla finale, con tutto il rispetto per gli avversari. Il tecnico ha ormai deciso di iniziare una nuova avventura e credo sia perché si sente corteggiato ma anche perché si è reso conto di aver dato tutto a Firenze”

