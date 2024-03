Gli Stati Uniti salutano Barone, oggi l’ultima veglia poi domani i funerali ufficiali 

Dopo l’abbraccio di Firenze, nel cuore del Viola Park, e il tuffo nel passato nella sua Pozzallo (tra la camera ardente in Palazzo La Pira e la messa in suffragio nella chiesa dove era stato battezzato), spetterà a New York e più in particolare a Brooklyn dare l’ultimo saluto a Joe Barone prima della sepoltura. La salma del direttore generale della Fiorentina, scomparso sei giorni fa, è arrivata infatti ieri notte in America direttamente dalla Sicilia a bordo di un volo privato sul quale hanno viaggiato anche tutti i componenti della sua famiglia e si sottoporrà tra oggi e domani alle ultime, tristi tappe di un funerale che nel complesso durerà in tutto una settimana. Nel pomeriggio di oggi, tra le 14 e le 19 orario locale, è prevista una terza e ultima veglia funebre presso la chiesa cattolica Sacred Hearts & St.Stephan mentre domani a partire dalle 10 andrà in scena prima la messa di commiato (che sarà possibile seguire anche in diretta streaming sul portale dell’impresa funebre statunitense che ha curato l’ultima parte del viaggio di Barone) e poi la tumulazione presso Green Wood, il cimitero monumentale della Grande Mela situato in quella Brooklyn che fin dall’età di otto anni ha visto un giovanissimo Joe crescere con la passione per il calcio.

All’ultimo saluto riservato al dirigente viola non mancherà proprio nessuno: oltre alla vedova Camilla e ai quattro figli, sarà presente anche il presidente Commisso (che oggi, assieme alla consorte e ai dirigenti Stephan, Ferrari, Pradè e al dottor Pengue) volerà in direzione States, il figlio del patron Joseph ma anche i rappresentanti di tutte quelle realtà americane che, prima dell’inizio della sua avventura a Firenze, hanno visto Barone sempre in prima linea: i dipendenti della Mediacom e i dirigenti dei New York Cosmos, dei quali Joe era stato vicepresidente prima di iniziare l’esperienza in riva all’Arno.

Certa la presenza anche di una folta rappresentanza della comunità italo-americana residente nel quartiere, alla quale il numero due viola era molto legato. Ma l’attesa più grande è quella che riguarda il possibile coinvolgimento di alcuni volti azzurri, alla luce della partita che la Nazionale italiana ha disputato ieri sera nel New Jersey contro l’Ecuador: il sentore è che tra oggi e domani il presidente della Figc Gravina e, soprattutto, l’unico violazzurro convocato – Jack Bonaventura – possano presenziare alla veglia per un ultimo saluto a Barone, al quale nei prossimi giorni verrà intitolata la Villa all’interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli. Lo scrive La Nazione.

