Iniziano i funerali di Joe Barone a New York: tutta la Fiorentina riunita al Viola Park per ricordare il direttore

Anche New York si prepara a salutare Joe Barone: adesso, alle 15 di oggi, è infatti in programma il funerale del dg della Fiorentina, arrivato negli Stati Uniti nelle scorse ore dopo il saluto al Viola Park e la messa a Pozzallo. Firenze-Sicilia-America: la terza tappa in una delle tre case della vita di Barone, scomparso lo scorso martedì all’età di 57 anni, porta alla celebrazione nella chiesa del Sacro Cuore (St. Stephen Church) di Brooklyn, a New York. Oltre alla famiglia e ai parenti americani, presenti per la Fiorentina anche il presidente Rocco Commisso, Alessandro Ferrari e Daniele Pradé. In concomitanza, staff tecnico, prima squadra e giovanili si riuniranno davanti a un maxischermo presente al Viola Park, dove assisteranno all’ultimo saluto al dirigente scomparso martedì scorso.

