La famiglia Barone: "Vorremmo che ogni allenatore e giocatore onori il giglio come ha fatto nostro padre"

Tramite i propri social la famiglia Barone ha ringraziato il popolo viola per il sostegno mostrato in questi giorni difficili

La famiglia Barone tramite i canali social dei figli ha pubblicato una lettera di ringraziamento per il sostegno ricevuto dai tifosi viola durante i giorni difficili in seguito alla scomparsa di Joe Barone. Queste le parole: "Popolo Viola, La Famiglia Barone esprime la più profonda gratitudine ad ognuno di voi per l'incrollabile supporto dimostrato durante questi giorni di profondo dolore. La morte del nostro amato padre ha lasciato un vuoto incolmabile nelle nostre vite. La vostra cosi grande dimostrazione d'amore è stata una fonte di grandissimo conforto per noi e non ci ha mai fatto sentire soli nel nostro dolore. Noi vorremmo estendere i nostri ringraziamenti al Presidente Rocco B. Commisso, alla sua famiglia ed a tutta la Fiorentina. Voi avete permesso a nostro padre di vivere il suo sogno, e per questo, ve ne saremo per sempre riconoscenti. Vorremmo che tutto lo staff viola continui a lavorare con lo stesso entusiasmo di nostro padre. Vorremo che ogni allenatore, ogni singolo giocatore possa continuare a onorare il giglio che porta sul petto e a lottare incessantemente come ha fatto nostro padre.. Vorremo che la curva Fiesole continui ad essere la linfa vitale dello stadio. I vostri cori, i vostri canti saranno l'eco del suo spirito nel cielo. Stiamo per giocare la prima partita senza lui vi chiediamo di onorare il ricordo di Joe Barone. Sempre Forza Viola, Pietro, Salvatore, Gabriella e Giuseppe Barone"

LA JUVENTUS VUOLE CEDERE VLAHOVIC E CHIESA

https://www.labaroviola.com/la-juventus-si-e-gia-pentita-di-chiesa-e-vlahovic-sono-sul-mercato-perche-costano-troppo-al-club/247129/