Aquilani: “Barone aveva disegnato un progetto su di me alla Fiorentina, perderlo è stata una mazzata”

A La Gazzetta dello Sport ha parlato il neo tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani che ha raccontato come si è aggiornato nell’ultimo anno:

“È stato formativo. Ho seguito molto Fabregas, il suo Como mi incuriosiva, è stato molto disponibile, mi ha ospitato. E poi De Zerbi, sono stato pure da lui a Marsiglia, è un amico: molto utili i confronti con loro”.

Joe Barone alla Fiorentina l’aveva battezzata come futuro allenatore viola.

“È stato un duro colpo perderlo, Joe per me era più di un direttore: era un vero punto di riferimento. Aveva disegnato un progetto su di me, quindi è stata una mazzata, come aver perso un parente”.

Quali tecnici l’hanno formata?

“Spalletti più di tutti, si evolve sempre. Un altro è stato Jorge Jesus in Portogallo, adesso è in Arabia. Mi ha acceso la lampadina su tante cose, come il cambio modulo all’interno della partita: le trasmetteva in maniera così maniacale che rimanevano dentro e davano giovamento”.

Gasperini dove può portare la sua Roma?

“È l’uomo giusto: visto quello che ha fatto con l’Atalanta, è stata la scelta migliore per la Roma. L’accoppiata con Ranieri poi è una garanzia”. Lo riporta Tuttomercatoweb