Tuttosport: “Italiano ai saluti con la Fiorentina, ma c’è il patto. Testa al campo, bisogna vincere per Barone”

Vincenzo Italiano tornerà a parlare dopo il silenzio che ne consegue dopo il dramma della scomparsa del direttore generale Joe Barone. Il mister parlerà attraverso i canali ufficiali della Fiorentina, alla vigilia del prossimo impegno di campionato contro il Milan, che si giocherà sabato sera allo stadio Franchi. Il tecnico viola compatta la squadra, preparandola ad una partita difficile, contro la seconda in classifica, ritrovando la rosa al completo dopo il ritorno dei nazionali (gli ultimi ad arrivare sono stati Nico e Beltran, ndr.). Al di là delle voci di mercato che accostano prematuramente Italiano ad altre squadre di Serie A, in primis il Napoli, non ci sarà spazio per i pensieri extra-campo, anche se si pensa già al suo sostituto, con Alberto Gilardino in pole per la successione. Il campo ha la sua priorità, perché la Fiorentina è in corsa per la Conference League e la Coppa Italia; la lotta alle posizioni europee in campionato non è da meno, per questo servirà massima concentrazione nel prossimo match contro il Milan di Stefano Pioli, che potrebbe essere meno motivato dei viola in questo momento. La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio, con società e tifosi che preparano una coreografia per ricordare il dirigente scomparso, onorando la sua memoria. Intanto è sold out al Franchi, è una partita speciale per la Fiorentina. Lo riporta Tuttosport.

PIOLI: “TIFOSI VIOLA UNICI QUANDO SI TRATTA DI UNIRSI E COMPATTARSI PER SUPERARE UN LUTTO. PULISIC DA VALUTARE”