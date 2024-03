Palloncini bianchi al Viola Park per Fiorentina-Inter femminile in ricordo di Barone

Come riportato dalla giornalista RAI Sara Meini sarà un pomeriggio molto commovente quello di oggi al Viola Park in occasione della partita di poule scudetto tra Fiorentina ed Inter, infatti prima dell’incontro verranno rilasciati in aria dei palloncini bianchi per ricordare Joe Barone. Commisso sarà in tribuna ad assistere al match insieme a Pradé e Ferrari con i quali domani partirà per New York per salutare il Direttore appena scomparso nella giornata di martedì quando si terranno i funerali.