Maccarone: “Italiano è in cerca di stimoli diversi, Sarri il suo ideale successore”

L’ex attaccante tra le altre di Empoli e Parma Massimo Maccarone è intervenuto come ospite al “Salotto Viola” su RTV38 per commentare le diverse tematiche in casa Fiorentina:

“Joe Barone l’ho conosciuto poco ma mi è sempre sembrata una brava persona. C’è stato grande affetto da parte del mondo del calcio e dispiace sempre quando succedono queste cose all’improvviso. Per la squadra è un duro colpo ma potrebbe essere da stimolo per dare qualcosa in più sin da sabato sera contro i rossoneri. Il Milan è stato criticato molto ma è forte e complessivamente sta facendo grandi cose. Ha avuto un periodo negativo prima di Natale anche a causa degli infortuni ma lo ha superato. La Fiorentina di Italiano ha fatto un percorso importante disputando grandi partite in questi tre anni, mi piace il suo modo di allenare. Adesso probabilmente è in cerca di stimoli diversi, mi auguro possa lasciare un bel ricordo. I viola infatti anche quest’anno possono dire la loro sia in Conference che in Coppa Italia, le finali sono raggiungibili. Rimane certamente il problema del gol, gli attaccanti devono solo aver più fiducia in loro stessi. Nzola mi piace come giocatore, quest’anno sta avendo alti e bassi ma secondo me è forte perché ha buona tecnica e negli spazi è veloce. Beltran ha avuto delle difficoltà all’inizio ma ora sta facendo bene, è molto tecnico e può fare sia la seconda punta che il centravanti. Belotti poi ha il gol nel sangue ed ha grande cuore. Ripeto stanno facendo più fatica rispetto ad altre annate ma sono periodi che possono capitare. Se come pare poi a fine stagione sarà necessario sostituire il tecnico ci sono tanti profili giovani interessanti, oppure si può puntare su una certezza come Sarri che è un mio modello ed ha grande esperienza“

