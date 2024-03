Il ricordo di Neromo: “Barone cucinava la pizza per tutti. Era attaccatissimo alla sua famiglia”

La Nazione oggi in edicola ha intervistato Gianmarco Guidi, uno dei titolari di Neromo, noto ristorante fiorentino. Egli accompagnava il dg della Fiorentina durante le cene con la famiglia ma non solo. Ecco il suo ricordo: “A lui piaceva tantissimo la pizza, alcune volte l’ha preparata addirittura qui ai nostri forni sia per Rocco che per altri ospiti. Ha fatto l’impasto, ha steso la pasta e l’ha infornata. Rideva ed era felicissimo quel giorno, sembrava un pizzaiolo professionista. Poi c’era quello che chiamavamo ’il piatto di Joe’, una pietanza fuori menù che lui si faceva preparare spesso, soprattutto quando era con sua moglie: il branzino con arancia e limone accompagnato da insalata di avocado e noci. Era il suo piatto, il piatto di Joe. E la famiglia? Era attaccatissimo alla famiglia, un uomo di altri tempi un uomo gentile. Siamo tutti sconvolti, per noi era una persona di famiglia”.

