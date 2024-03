Gazzetta: “Italiano lascerà la Fiorentina, non cambia idea. Accordo con Barone prima di Bergamo”

Italiano a fine stagione lascerà la Fiorentina, non cambierà idea, non tornerà su una decisione presa in pieno accordo e armonia con Joe Barone. Ci ha pensato a lungo, ne ha parlato con Rocco Commisso, ma in fondo è giusto così. Prima di partire per Bergamo, il tecnico e il compianto dirigente, Joe Barone, si siano confrontati sancendo la fine del ciclo. Italiano sente il bisogno di mettersi in gioco da un’altra parte, con un altro gruppo. Barone era orgoglioso dell’allenatore siciliano, lo avrebbe confermato a vita, e quel sabato avevano fatto anche un altro patto: dare tutto negli ultimi mesi per chiudere alla grande il ciclo e regalare un trofeo a Rocco Commisso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

