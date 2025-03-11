Tgr: "Domenica prima di Fiorentina-Juventus verrà ricordato Joe Barone, presente anche la famiglia"

Tramite il proprio profilo X la nota giornalista Sara Meini ha rivelato che domenica prima di Fiorentina-Juventus verrà ricordato Joe Barone scomparso ormai quasi un anno fa. Al Franchi domenica sarà...

Tramite il proprio profilo X la nota giornalista Sara Meini ha rivelato che domenica prima di Fiorentina-Juventus verrà ricordato Joe Barone scomparso ormai quasi un anno fa. Al Franchi domenica sarà presente anche tutta la famiglia dell'ex direttore generale, inoltre sempre secondo Meini le prossime due gare contro Panathinaikos e Juventus non saranno decisive per l'esonero di Palladino, questo il tweet:

"La Fiorentina è attesa da due sfide fondamentali, prima il Panathinaikos, poi la Juventus. Non decisive però per Palladino che, salvo sorprese, resterà comunque sulla panchina viola. Domenica al Franchi il ricordo di Joe Barone, con tutta la famiglia dell'ex dg"