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Domani la Fiorentina giocherà con la quarta maglia. Fu approvata da Barone poco prima della morte

Fiorentina-Juventus sarà anche la partita di Barone a quasi 365 giorni dalla sua terribile scomparsa. Ecco le iniziative pensate per lui

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2025 22:09
Domani la Fiorentina giocherà con la quarta maglia. Fu approvata da Barone poco prima della morte -
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Il 19 marzo ci lasciava Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina, braccio destro di Commisso, mori prematuramente a Milano dopo un malore a poche ore dall'inizio della gara di Bergamo contro l'Atalanta. Fra pochi giorni ci sarà il primo anniversario della sua scomparsa e la Fiorentina nei prossimi giorni lo ricorderà come merita. Lunedi è prevista la funzione religiosa al Viola Park e nella gara di domani contro la Juventus, come riporta Firenze Viola, sarà fatto un minuto di ricordo in memoria del dirigente e la squadra giocherà anche con la quarta maglia, la stessa utilizzata contro il Genoa, che lo stesso Barone aveva approvato poco prima della sua morte e che è stata disegnata dall'azienda Luisa Via Roma.

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