Domani la Fiorentina giocherà con la quarta maglia. Fu approvata da Barone poco prima della morte

Fiorentina-Juventus sarà anche la partita di Barone a quasi 365 giorni dalla sua terribile scomparsa. Ecco le iniziative pensate per lui

Il 19 marzo ci lasciava Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina, braccio destro di Commisso, mori prematuramente a Milano dopo un malore a poche ore dall'inizio della gara di Bergamo contro l'Atalanta. Fra pochi giorni ci sarà il primo anniversario della sua scomparsa e la Fiorentina nei prossimi giorni lo ricorderà come merita. Lunedi è prevista la funzione religiosa al Viola Park e nella gara di domani contro la Juventus, come riporta Firenze Viola, sarà fatto un minuto di ricordo in memoria del dirigente e la squadra giocherà anche con la quarta maglia, la stessa utilizzata contro il Genoa, che lo stesso Barone aveva approvato poco prima della sua morte e che è stata disegnata dall'azienda Luisa Via Roma.