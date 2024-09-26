Commisso: “Barone era bravo a parlare, io no. Ora Ferrari lo sostituisce, cresce bene”

Ogni tanto parlo, ma non spesso, con le proprietà straniere

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, al Corriere Fiorentino ha raccontato anche Joe Barone: “Aiutare il calcio era uno dei lavori del povero Joe Barone, che non è con noi oggi. Lui ha cercato di unire tutte queste società per migliorare la situazione ma non si è arrivati a nessun punto. Io, dico la verità, non mi sono messo a fare nulla. Ogni tanto parlo, ma non spesso, con le proprietà straniere. Joe era bravo in questo, e mi manca molto. Ora tocca ad Alessandro Ferrari sostituirlo: sta crescendo bene".

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