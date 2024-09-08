Commisso ricorda Barone: “Mi manca tanto, mi ha aiutato tantissimo. Vogliamo dedicargli un trofeo”

È stata una disgrazia averlo perso

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, a La Gazzetta dello Sport ha ricordato Joe Barone: “Mi manca molto. È stata una disgrazia averlo perso. Lui mi ha aiutato moltissimo in tanti anni insieme. Ha fatto un grandissimo lavoro per la Fiorentina in società, in Lega, al Viola Park. Ora il suo impegno lo stanno proseguendo il dg Alessandro Ferrari, che gli è stato sempre accanto in questi anni, e il ds Daniele Prade. Sogniamo tutti di alzare un trofeo da dedicare a Joe. Speriamo di riuscirci quest'anno”.