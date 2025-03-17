Pradè: "Il dolore per Joe non si metabolizza. Il gesto di Mandragora è stato straordinario"

Il ricordo commosso del DS della Fiorentina alla messa in suffragio di Joe Barone ad un anno dalla scomparsa

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha rilasciato commosse dichiarazioni durante la messa in ricordo di Joe Barone, scomparso troppo presto. Parlando direttamente dall’altare, Pradè ha condiviso il suo profondo legame con il compianto dirigente: "Un evento come questo non si metabolizza mai. Però vi dico una cosa: il dolore può essere attenuato respirando e venendo qui, vedendo tutto ciò che Joe ha fatto. Per voi questo rimane. Per me non è facile essere qui, ma mi sembrava giusto abbracciarvi tutti".

Il dirigente ha poi lodato il gesto di Mandragora, che ha colpito profondamente tutti: "Il gesto di ieri di Mandragora è stato di una bellezza unica. Con Alessandro Ferrari riflettiamo sempre e cerchiamo di capire il dolore. Chi ha vissuto una sofferenza simile lo sa. Vi voglio bene".