La Fiorentina torna in campo dopo la scomparsa di Joe Barone. In mattinata il primo allenamento al Viola Park

Non sarà un rientro in campo facile per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo 4 giorni infernali, il gruppo formato dai giocatori non partiti con le nazionali torna ad allenarsi quest’oggi al Viola Park, in un ambiente ancora terribilmente scosso per quanto accaduto al direttore generale della società viola. Adesso, la squadra è tenuta a ripartire, in vista dei prossimi importantissimi impegni sia in campionato che nelle coppe. Il primo di questi vedrà la Fiorentina opposta al Milan nell’anticipo di sabato 30 aprile, con il “Franchi” che già si prepara a rendere nuovamente omaggio a Joe Barone, in quella che sarà la prima sfida ufficiale senza l’italoamericano. Il clima non sarà così diverso da quello già visto per Fiorentina-Benevento l’11 marzo 2018, la prima partita senza l’eterno capitano viola Davide Astori.

Italiano, molto colpito dalla drammatica scomparsa di Barone, potrà finalmente puntare su Dodo e Castrovilli, che erano già stati regolarmente convocati per la trasferta di Bergamo. Il grande assente contro il Milan sarà Bonaventura, squalificato per la gara contro l’Atalanta, ma che dovrà scontare l’esclusione contro la sua ex squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

COMMISSO RESTA A FIRENZE