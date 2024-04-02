L'agente di Kayode: "Se Michael sta facendo cosi bene è merito di Barone, Firenze l'ideale per crescere"

L'agente di Kayode Vigorelli ha rilasciato un intervista a Gianluca di Marzio in cui ha parlato anche del suo assistito

Giocatore della scuderia Vigo Global Alliance Sport Services che sta facendo molto bene in questa stagione è Michael Kayode. Il classe '04 ha saputo imporsi nella Fiorentina di Vincenzo Italiano trovando anche il primo gol in Serie A: "Se sta facendo così bene parte del merito va a Joe Barone, che ricordo con commozione. - racconta Vigorelli - Joe ha creduto dal giorno 0 nelle potenzialità indiscutibili del ragazzo, così come Pradè e Burdisso. ‘Kayo’ è molto riconoscente a lui, a loro e a mister Italiano, che lo ha buttato nella mischia nel momento giusto". Michael è un ragazzo estremamente intelligente, professionista esemplare, metodico e curioso rispetto a ciò che lo circonda. - continua Vigorelli - Ha un grande avvenire davanti a sé, lo stiamo proteggendo e aiutando, ha tutto per esplodere ad altissimo livello e Firenze è per lui la piazza ideale per crescere e fare esperienza". Lo riporta Gianluca Di Marzio

BARCELLONA, ARSENAL E INTER SU KAYODE

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