Chiesa non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, tutte le possibilità sono ancora vive. Commisso nel frattempo secondo Repubblica ha in mente un grande colpo, gli piacerebbe portare un vero 10 in riva all’Arno, da tempo nel mirino c’è Paquetà. Il suo arrivo non dipenderebbe dalle sorti di Chiesa. L’attacco oltre a Cutrone conta anche Vlahovic, ma con insistenza circola il nome di Belotti. La clausola è di 100 milioni, il Torino lo valuta 70. La medesima cifra che in caso di cessione la Fiorentina vorrebbe ricavare da Chiesa. Il “Gallo” ha un contratto fino al 2022 ma l’attaccante granata vorrebbe compiere un passo in avanti in termini di ambizioni.