«Spero che si possa tornare a giocare–ha detto ieri il presidente Commisso–superando tutta questa burocrazia: con un positivo non possono stare tutti 15 giorni in quarantena, in Germania mica è così, serve un regolamento corretto. Il calcio è una grande industria ed i miei giocatori hanno voglia di riprendere. Paquetà o uno alla Belotti Senza lo stadio di proprietà non si possono avere buoni giocatori».

Gazzetta dello Sport