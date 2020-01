Secondo quanto riportato da Sportitalia Milan e Fiorentina si sarebbero accordate per il trasferimento a Firenze di Lucas Paquetà, la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. In questo momento però bisogna convincere il calciatore che ha qualche perplessità sul trasferimento a Firenze in prestito. È questo l’unico scoglio della trattativa.