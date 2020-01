Il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, non andrà al Barcellona. La scorsa settimana è definitivamente arenata la trattativa per lo scambio con Rakitic. Ora Milan e Juve stanno parlando per definire l’affare che porterebbe Paquetà in bianconero e l’ex fiorentino sulla sponda opposta.

Lo riporta l’edizione milanese di Leggo.