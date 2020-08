Un altro gigante che il Milan, in particolare Pioli, vorrebbe nel suo prossimo Milan è Nikola Milenkovic, duttile difensore della Fiorentina. Il 22enne serbo è stato allenato dal tecnico rossonero nella sua esperienza a Firenze e lo rivorrebbe con sé, potendolo utilizzare sia come alternativa a uno dei due cereali titolari, sia come terzino destro.

Milenkovic è alto 195 cm: pensare ad una difesa con lui, Kjaer e Romagnoli è come immaginare un muro. Il problema per il Milan è il muro che sta innalzando il presidente viola Commisso, che valuta Milenkovic non meno di 40 milioni. Altra cifra importante che il Milan vorrebbe limare magari inserendo nell’operazione Paquetà, fuori dal progetto di Pioli, che piace alla Fiorentina. Il brasiliano viene valutato 35 milioni dal Milan, quotazione non lontano da quella di Milenkovic. Lo riporta Tuttosport.

