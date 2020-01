Ultime ore di mercato per la Fiorentina, alla ricerca dei colpi giusti per completare la rosa a disposizione di mister Iachini. Per Alfred Duncan, dopo l’incontro di ieri, cresce la fiducia e la società conta di chiudere l’accordo col Sassuolo quest’oggi. Lucas Paquetà, invece, è stato offerto dal Milan in prestito per sei mesi, ma la Fiorentina non vuole valorizzare un calciatore di un’altra squadra e porterà avanti l’operazione solo se il Milan assicurerà un diritto di riscatto congruo con l’attuale valore del centrocampista brasiliano. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.