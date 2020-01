Queste le parole di Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia: “La Fiorentina ci ha provato seriamente a prendere Paquetà con la disponibilità del Milan di darlo in prestito con diritto di riscatto, quest’operazione avrebbe permesso di non disprezzare il valore del cartellino del giocatore brasiliano ma Paquetà non vuole lasciare il Milan perché convinto di ristabilire le gerarchie dei titolari rossoneri. In questo momento la trattativa è bloccata alla volontà del giocatore di restare. Vedremo se le cose cambieranno”