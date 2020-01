Questo quello che scrive l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito:

“La Fiorentina si sta scatenando sul mercato. Nelle ultime 48 ore, come era facilmente prevedibile. E’ in corso un incontro con gli agenti di Amrabat per chiudere l’affare legato al centrocampista classe ’96 del Veronadopo gli accordi con l’Hellas per circa 18 milioni. In questi minuti la Fiorentina conta di definire. Ma c’è di più: il club viola ha mosso passi importanti con il Milan per Paquetà, aspetta una risposta nelle prossime ore. Una situazione ovviamente collegata a Duncan, molto vicino – come è noto da giorni – a indossare la maglia viola: la distanza è minima, la Fiorentina offre 15 più 1 di bonus, il Sassuolo chiede appena un milione in più, si va verso la definizione. Alle 1 , poco prima dell’impegno di Coppa Italia contro l’Inter, appuntamento con la Spal per chiudere Igor. I viola hanno anche deciso di fare un investimento per il futuro prendendo Christian Kouame, attualmente infortunato e che prima del ko era destinato a un trasferimento al Crystal Palace.”