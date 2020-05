Ecco cosa scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito riguardo Paquetà e la Fiorentina:

“Lucas Paquetà e la Fiorentina, la pista è tornata calda dopo il tentativo dello scorso gennaio. Il brasiliano è in uscita dal Milan e il club di Commisso – come anticipatovi – è uscito nuovamente allo scoperto in vista della prossima sessione di mercato. Nei mesi scorsi il Milan aveva dato l’ok al trasferimento dell’ex Flamengo per un’operazione superiore ai 30 milioni, poi le perplessità del giocatore sull’idea di cambiare aria a stagione in corso avevano frenato il tutto. Ora, invece, Paquetà ha aperto alla destinazione viola, sapendo di essere sempre più ai margini del progetto rossonero. Un affare che dipende da tanti fattori: innanzitutto dal futuro di Chiesa (corteggiatissimo sul mercato), che ha un ruolo diverso dal brasiliano ma il cui sacrificio potrebbe permettere alla Fiorentina di fare un investimento importante; ma la situazione Paquetà dipende anche da qualche altra uscita, considerato che con i vari Duncan, Castrovilli, Benassi, Pulgar, Agudelo (senza dimenticare Amrabat) ci sarebbe il rischio di un sovraffollamento nel reparto di centrocampo. In ogni caso, Paquetà è un profilo che piace moltissimo anche a Iachini, che ha già avvallato l’operazione. E Commisso ha intenzione di andare fino in fondo per regalare alla Fiorentina un colpo di assoluto spessore.”